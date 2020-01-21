Городские власти в 2020 году запланировали ремонт подземного перехода в Заводском районе Саратова. Это следует из конкурсной документации, появившейся на портале «Госзакупок».

На ремонт перехода на проспекте Энтузиастов, возле лицея №15 обойдется бюджету в 439 тысяч рублей. За эти деньги планируется демонтировать входную группу и кровлю перехода и заново из отстроить, окрасить специальной антикоррозийной краской металлические детали и установить освещение.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 29 января.