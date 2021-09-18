Вчера, 17 августа в 1-м Пугачевском поселке начался ремонт изношенного участка водопроводной трубы. В частном секторе отключили холодную воду.

Работы должны были завершиться сегодня в 8:00, но ввиду их сложности продлятся до 15:00.

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