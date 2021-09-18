Домой Рубрики Новости Саратова Ремонт водопровода в Пугачевском поселке Саратовской области затягивается РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Ремонт водопровода в Пугачевском поселке Саратовской области затягивается По Новости Саратова - 18.09.2021 77 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 17 августа в 1-м Пугачевском поселке начался ремонт изношенного участка водопроводной трубы. В частном секторе отключили холодную воду. Работы должны были завершиться сегодня в 8:00, но ввиду их сложности продлятся до 15:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Ленинском районе Саратова отключили воду Роман Бусаргин проголосовал на выборах депутатов Госдумы Председатель ГД Вячеслав Володин проголосовал на выборах в Госдуму ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Ленинском районе Саратова отключили воду Новости Саратова - 18.09.2021 0 Сегодня, 18 сентября, в Ленинском районе Саратова отключили воду. Об этом сообщили в ООО "КВС". Речь идет об Ипподромной, 46. Водоснабжение обещают вернуть к полуночи, по... Роман Бусаргин проголосовал на выборах депутатов Госдумы 18.09.2021 Председатель ГД Вячеслав Володин проголосовал на выборах в Госдуму 18.09.2021 Еще 25 иностранцам разрешили проживать в Саратовской области 18.09.2021 Несевершеннолетний водитель столкнулся с КамАЗом в Саратовской области 18.09.2021