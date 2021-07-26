Дорожников, которые ремонтировали улицу Комарова в Балаково, заставят переделывать работу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Николай Панков.

— Подрядную организацию, ремонтировавшую дорогу на улицу Комарова в Балаково, обяжут переделать работу в рамках гарантийных обязательств. По этому поводу направлено исковое заявление в суд.

Напомню, у жителей было очень много претензий к качеству. Вместе смотрели дорогу, привлекали экспертов, обращались в прокуратуру. Проверка подтвердила, что имеются и ямы, и трещины. Поэтому необходимо заново перекладывать верхний слой дорожного покрытия на отрезке от улицы Калинина до улицы Строительной.

Конечно, судебное разбирательство займет какое-то время. Но это вопрос принципа. Чтобы у всех подрядчиков было понимание: халтуру придется переделывать за свой счет. И подход к качеству дорог и тротуаров должен быть ответственным, — говорит Николай Панков.