В Саратове запустили движение по трамвайному маршруту № 3

Сегодня, 2 июля, в областном центре состоялся запуск движения по трамвайному маршруту № 3.

Это один из самых дорогостоящих инфраструктурных проектов региона, средства на реализацию которого были привлечены при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В репортаже показали новый подвижной состав, проверили зарядки в салоне и вместе с саратовцами оценили, насколько комфортнее стал городской электротранспорт.

Трамвай уже называют саратовским наземным метро: он способен быстро перевозить большое количество пассажиров и меняет не только транспортную систему, но и сам город. Старую линию закрыли на реконструкцию в 2025 году. После этого на маршруте полностью заменили рельсы, контактную сеть, тяговые подстанции, ливневую инфраструктуру и остановочные платформы.

Пока движение запущено по укороченному участку маршрута. Оставшийся отрезок длиной 5,1 километра планируют открыть также в этом году.

Новый транспорт уже с восторгом оценили пассажиры не только из Саратова и районов, но и гости из других регионов.

Полина Шпак

Фото: автора