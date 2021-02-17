На сегодняшнем заседании Саратовской областной Думы будут рассмотрены вопросы о нарушении депутатской этики со стороны представителей фракции КПРФ и о нарушении закона о противодействии коррупции со стороны коммуниста Николая Бондаренко. Данные вопросы имеются в повестке дня сегодняшнего заседания парламента.

Напомним, ранее на заседании профильных комиссий регионального заксобрания были подробно обсуждены резонансные случаи незаконного обогащения за счёт личного видеоблога на YouTube со стороны Николая Бондаренко и нашумевшей истории по участию того же Бондаренко вместе с руководителем фракции КПРФ Александром Анидаловом в незаконной акции в поддержку Алексея Навального 31 января.

Данные действия коммунистов ранее осудили депутаты от «Единой России» и ЛДПР, а также представители общественности.