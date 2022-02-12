В полицию обратился житель Кировского района Саратова с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Мужчина рассказал, что на сайте объявлений выставил информацию о продаже зимних горнолыжных брюк. Спустя время ему позвонил неизвестный с желанием приобрести товар и попросил отправить его службой доставки. Покупатель обещал все оплатить и прислал ссылку для перевода денег и оплаты доставки.

Саратовец перешел по ссылке на неизвестный сайт, ввел данные своей банковской карты, после чего с его счета списались 25 375 рублей.

Возбуждено уголовное дело.