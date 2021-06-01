В Саратовской области компания «Ресурс Комплект Сервис» — первое предприятие торговли, ставшее участником нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что организация занимается комплексным оснащением объектов торговли, общепита, пищевых производств, складских и промышленных комплексов, работает с 1998 года.

Суть участия в нацпроекте такова — при поддержке экспертов Регионального центра компетенций предприятия торговли могут использовать в своей работе инструменты бережливого производства, которые помогут улучшить торгово-технологические процессы. И это на безвозмездной основе.

Напомним, такие меры поддержки действуют с апреля 2021 года.

— В рамках поддержки эксперты будут работать не только над усовершенствованием основных процессов. Принципы бережливого производства будут применять и в направлении логистики и запасов, обеспечивающих процессов. Всё это в целом скажется как на рост производительности предприятия, так и на качестве обслуживания потребителей, — подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.

Всего в настоящее время участниками нацпроекта «Производительность труда» является 71 саратовское предприятие.