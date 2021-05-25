С 25 апреля ретропоезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской железной дороге, посетил 28 железнодорожных станций в Волгоградской, Астраханской и Саратовской областях. За время праздничного тура, приуроченного к 76-й годовщине Великой Победы, уникальный состав осмотрели около 25 тысяч человек.

В Саратовской области «Воинский эшелон» сделал остановки на станциях Урбах, Красный Кут, Ершов, Аткарск, Петровск и Сенная. За время стоянок историческую экспозицию увидели более 4,5 тысячи жителей области.

Во всех населённых пунктах ретропоезд встречали представители муниципальных образований, местные жители и творческие коллективы. Каждое прибытие «Воинского эшелона» сопровождалось музыкальными и танцевальными номерами на военную тематику.

Напомним, «Воинский эшелон» – это историко-патриотический проект, организованный Приволжской железной дорогой при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва» и Российского военно-исторического общества. Он сформирован из двух действующих паровозов серии Эр и шести железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны. В числе экспонатов – танк Т-34-76, бронеавтомобиль БА-64Б, легендарная БМ-13 «Катюша», 85-миллиметровая зенитная пушка и 152-миллиметровая гаубица Д-1. Также в состав ретропоезда включена сценическая платформа, вагон — теплушка и вагон с музейной экспозицией, содержащей материалы о роли железнодорожников в Великой Отечественной войне.

Вся военная техника предоставлена музеем-заповедником «Сталинградская битва».