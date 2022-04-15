В честь Дня Победы ретропоезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской железной дороге, посетит 25 железнодорожных станций в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.

«Воинский эшелон» сформирован из двух действующих паровозов (Эр-769-17 и Эр-797-15) и шести железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны. В числе экспонатов – танк Т-34-76, реактивная установка БМ-13 «Катюша», 85-мм зенитная пушка и 152-мм гаубица, танк Т-26 образца 1937 года и другие. Также в состав поезда включена сценическая платформа, вагон-теплушка и вагон с музейной экспозицией, содержащей материалы о роли железнодорожников в Великой Отечественной войне.

С 24 апреля по 21 мая ретропоезд сделает остановки на следующих станциях:

— ст. Астрахань-2 – 24 апреля в 10:00;

— ст. Харабалинская – 25 апреля в 11:00;

— ст. Верхний Баскунчак – 26 апреля в 11:00;

— ст. Владимировка – 27 апреля в 11:00;

— ст. Разъезд 85 км – 28 апреля в 11:00;

— ст. Котельниково – 30 апреля в 9:00;

— ст. Жутово – 30 апреля в 14:00;

— ст. Сарепта – 1 мая в 10:00;

— ст. Суровикино – 2 мая в 9:00;

— ст. Донская – 3 мая в 10:00;

— ст. Филоново – 5 мая в 9:00;

— ст. Алексиково – 5 мая в 15:00;

— ст. Урюпино – 6 мая в 9:00;

— ст. Лапшинская – 7 мая в 9:00;

— ст. Ададурово – 7 мая в 15:00;

— ст. Ильмень – 8 мая в 9:00;

— ст. Камышин – 9 мая в 11:00;

— ст. Карамыш – 10 мая в 11:00;

— ст.Татищево – 12 мая в 12:00;

— ст. Екатериновка – 13 мая в 11:00;

— ст. Гмелинская – 15 мая в 11:00;

— ст. Новоузенск – 16 мая в 11:00;

— ст. Александров Гай – 16 мая в 16:00;

— ст. Мокроус – 17 мая в 11:00;

— ст. Сенная – 21 мая в 11:00.

Время прибытия – местное.