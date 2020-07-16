Расследование уголовного дела в отношении 36-летнего рецидивиста об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 56-летнему мужчине продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, утром 13 июля злоумышленник пришел в гости к знакомой, которая живет в коммунальной квартире на улице Ломоносова. Он узнал, что 56-летний сосед спрятал конфорки от газовой плиты и теперь никто не может ничего приготовить.

Рецидивист потребовал от него вернуть предмет обихода, но в ответ услышал только ругательства. На что ударил дважды оппонента по лицу, завел в комнату и тут началась драка. Мужчины сцепились на полу, младший из них ударил обидчика несколько раз по голове кулаками и стулом. А потом принес кастрюлю и вылил ее на противника, на что снова услышал мат и огрел его кастрюлей.

После этого рецидивист с подругой ушли из дома и вернулись только около 23:00. Они узнали от соседа, что потерпевший скончался. Злоумышленник вызвал скорую помощь и полицию, рассказал им обо всех обстоятельствах произошедшего.