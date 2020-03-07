В Аркадакском районе пожилой мужчина сообщил о похищении алюминиевой фляги с водой. Об этом сообщает ГУ МВД региона.
По словам 64-летнего потерпевшего, к нему домой зашли мужчина и женщина, которые украли флягу.
Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался мужчина 36 лет. Ранее он привлекался к ответственности два раза за кражу, единожды за грабеж, а также за мошенничество.
На допросе мужчина признался в содеянном. Похищенное у него изъято. Сейчас на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.