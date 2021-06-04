Суд признал 36-летнего жителя Балакова виновным в изнасиловании. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 29 сентября 2020 года днем он вместе с приятелем гулял по городу. На одной из улиц им встретилась 22-летняя девушка, которую злоумышленник раньше видел — ведь она работала продавцом в близлежащем магазине.

Между ними завязался диалог и гражданин предложил ей погулять в близлежащем парке и попить пиво. Девушка согласилась. Злоумышленник указал на дом, расположенный на улице Комарова, сказал, что живет там и предложил гражданке посидеть на лавочке и пообщаться. Друг отлучился в магазин, а злоумышленник позвал девушку к себе в гости.

Та отказалась, после чего гражданин силой затащил ее в подъезд, а потом — к себе в квартиру. Он запер дверь изнутри и надругался над ней. Тем временем друг, не застав приятеля и девушку у подъезда, поднялся к нему в квартиру и услышал звуки борьбы и крики, доносящиеся изнутри, и вызвал сотрудников полиции, которые пресекли противоправные действия злоумышленника и освободили потерпевшую.

Мужчина так и не признал свою вину, хотя доказательства говорили об обратном. Ему дали восемь лет исправительной колонии особого режима.

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