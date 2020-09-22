В отношении 28-летнего рецидивиста из Балакова возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, 15 сентября 2020 года днем 14-летний местный житель с приятелем гуляли в парке «Интернационалистов» на проспекте Героев в городе. Юноша достал из кармана мобильник. В этот момент мимо проходили двое мужчин, один из которых выхватил у парня из рук телефон и пошел дальше.

Парень бросился за ним и получил удар бутылкой по голове от его сообщника. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали.

Рецидивист скрывался, но его объявили в розыск и нашли. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование дела продолжается.