Суд признал виновным в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта 38-летнего балаковца. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Злоумышленник купил 0,48 грамма запрещенных веществ и стал хранить при себе. 30 июля у одного из домов на улице Академика Жук его задержали полицейские, дозу изъяли.

Учитывая что мужчина признал свою вину и помогал расследованию, у него на иждивении есть двое маленьких детей ему дали лишь полтора года исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.