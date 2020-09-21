Суд признал 35-летнего жителя Энгельса виновным в покушении на кражу. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

В мае 2020 года вечером мужчина приехал к складу одной из местных организаций, он там работал.

Заранее украв ключ, он открыл замок ворот и унес запасные детали к электростанкам на общую сумму свыше 130 тысяч рублей.

Но вывезти имущество он не смог, потому что его действия пресек очевидец преступления.

Теперь злоумышленник проведет полгода на исправительных работах, десятую часть своего заработка он будет отдавать в доход государства.