В отношении 38-летнего рецидивиста из Энгельса возбудили уголовное дело за разврат 13-летней девочки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия вечером 13 августа ребенок с друзьями гуляла по набережной, к ней подошел 38-летний незнакомец и отозвал в сторону. Девочка подумала, что он хочет что-то спросить и пошла за ним, а ее компания отправилась дальше.

Мужчина завел подростка в недострой, силой и угрожая убить совершил действия сексуального характера. Девочка вырвалась, выбежала на улицу и рассказала приятелям обо всем. Те поспешили в пункт полиции и рассказали обо всем участковому.

Полицейский бросился за злоумышленником и задержал его.

Мужчину задержали, следователи намерены ходатайствовать о его заключении под стражу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.