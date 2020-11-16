Суд признал 59-летнего рецидивиста из Энгельса виновным в кражах из раздевалок. Об этом сообщили в прокуратуре по Саратовской области.

С 21 августа 2019 года по 7 февраля 2020 года мужчина уносил вещи, деньги и сотовые телефоны из магазинов и медицинских учреждений Энгельса.

Сумма ущерба превысила отметку в 43 тысячи рублей.

Злоумышленника задержали после очередного преступления, он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мужчине дали 3,3 года исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.