Суд признал 38-летнего рецидивиста из Энгельса виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Днем 13 августа девочка гуляла с друзьями по набережной в Энгельсе. К ним подошел незнакомец и предложил пойти на стройку, те пошли за ним. Мужчина позвал девочку на верхние этажи, и применил к ней насилие и надругался над ней, угрожая убийством.

Девочка смогла вырваться и убежать на улицу. Ее товарищи обратились за помощью к прохожим. Следующие мимо подростки отправились в ближайший пункт полиции. Участковый узнал обо всем, бросился вслед за злоумышленником и задержал его.

Мужчину опознали, ему дали 13 лет и восемь месяцев исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.