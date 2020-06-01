Во Фрунзеском районе Саратова 58-летний мужчина ограбил квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского ГУ МВД.

В отдел полиции с заявлением о краже обратился 28-летний молодой человек. Заявитель рассказал, как в ноябре прошлого года в его квартиру по улице Шелковичная проникли путем подбора ключа. Из жилища пропали золото и алкоголь. Общая сумма краденного составила 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье кража.

По данному эпизоду арестовали 58-летнего безработного, ранее судимого за схожие преступления мужчину. Грабитель признался в содеянном и рассказал, что похищенное продал, а алкоголь выпил сам.