Суд признал 42-летнего рецидивиста из Романовского района виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 28 июня в одном из домов села Малый Карай между ним и 48-летней сожительницей вспыхнул конфликт из-за замечаний по поводу злоупотребления алкоголя последний.

Мужчина пригрозил, что если та не бросит пить, то он выгонит ее из дома. Та порвала его паспорт и ударила по голове топорищем. Слова на нее не действовали и тогда гражданин ударил ее кулаком по лицу и начал сам охаживать тем же оружием.

Гражданка скончалась на месте. Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти женщины стала тупая сочетанная травма груди и живота с повреждением легкого, печени, переломами ребер.

Еще до начала следствия и в суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему дали девять лет и семь месяцев исправительной колонии строгого режима.