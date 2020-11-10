Расследование уголовного дела в отношении 40-летнего ртищевца, обвиняемого в покушении на убийстве, разбое, надругательстве и иных действиях сексуального характера, поджоге завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, вечером 28 мая он постучался к 75-летней женщине, представился газовиком. Та открыла дверь, но усомнилась и попыталась запереть ее, но злоумышленник толкнул ее и зашел в дом. Он надругался над пенсионеркой и потребовал денег. 450 рублей его не устроили, незваный гость исполосовал хозяйку по лицу и получил еще три тысячи. Потом он начал бить ее настольной лампой и термосом по голове и душить, от чего та потеряла сознание.

В доме рецидивист не нашел ничего ценного, он забрал мобильник пострадавшей, поджег занавеску на кухне, подушки, одеяла и матрас, открыл конфорки на газовой плите, закрыл дверь на ключ снаружи, прихватил аллюминиевую флягу и ушел.

Женщина пришла в себя, потушила огонь, все выключила, выбила дверь и побежала к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь.

Обвиняемого задержали, он признался в разбое и изнасиловании, отрицая поджог, насильственные действия сексуального характера, покушение на убийство. Мужчину взяли под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.