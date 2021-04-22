Представитель коммерческой организации из Саратова обратился в полицию с заявлением о краже. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

В декабре 2020 года неизвестный через корпоративную карту купил 1,15 тысячи литров бензина АИ-95 и 100 литров марки АИ-92. Причиненный компании ущерб составил 62 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали 25-летнего рецидивиста, который некоторое время был разнорабочим в организации. Он пояснил, что нашел карту, а горючее использовал для личных нужд.