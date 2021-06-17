В отношении 24-летнего рецидивиста из Марксовского района возбуждено уголовное дело за покушение на изнасилование. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, в ночь с 7 на 8 июня 2021 года он вместе с приятелем находились возле общежития, расположенного по проспекту Ленина в городе Марксе. В это время из подъезда вышла 41–летняя местная жительница. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 24-летний молодой человек стал вызывающе себя вести по отношению к женщине, резким движением руки повалил ее на землю, сорвал одежду и попытался изнасиловать. Потерпевшей удалось вырваться и забежать в подъезд, однако, он догнал ее и с силой толкнул в спину, от чего она упала на пол. Молодой человек бил ее руками и ногами в область лица и головы. Несмотря на это она продолжала оказываться ему активное сопротивление.

На помощь женщине бросился приятель злоумышленника и оттащил его от потерпевшей. Добравшись до квартиры, та сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Из-за полученных травм ее госпитализировали.

Злоумышленника задержали, ему предъявлено обвинение. От дачи показаний гражданин отказался, его взяли под стражу.

Доказательства закрепляются, расследование уголовного дела продолжается.

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