Суд признал 37-летнего рецидивиста из Саратовской области виновным в неоднократном несоблюдением административных ограничений, которые ранее установил ему суд.

Выяснилось, что ранее житель села Красная Речка не раз привлекался за нарушение закона, а в январе 2021 года еще и совершил правонарушение по статье 20.21 КоАП РФ.

Гражданин признал свою вину в зале суда и раскаялся. С учетом всех неотбытых судимостей ему дали три года исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.