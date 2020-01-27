Житель Саратова стал жертвой разбойного нападения в Ленинском районе Саратова в субботу вечером, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Вечером 25 января в полицию позвонила 57-летняя саратовчанка. Она рассказала, что стала очевидицей разбойного нападения на мужчину на перекрестке улиц Саперная и Лесная Республика и попросила о помощи. По прибытии на место, оперативники выяснили, что жертвой нападения стал 38-летний мужчина. Его избили и отобрали у него сотовый телефон.

При отработке места происшествия и окрестных дворов был задержан подозреваемый — 31-летний житель Саратова, неоднократно судимый за разбои, грабежи и кражи. Проводится проверка.