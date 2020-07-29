В поселке Солнечный в отношении 32-летнего угонщика авто возбуждено уголовное дело.

Ночь 28 июня для 31-летнего жителя Саратова выдалась тяжелой. С 00:40 до 2:30 он обнаружил угон своего автомобиля Mercedes-Benz и тут же обратился в полицию.

Сотрудниками ГИБДД в 2:35 автомобиль был найден в целости и сохранности на улице Городская. В ходе проверки сотрудниками МВД был задержан подозреваемый 32-летний угонщик автомобиля. Оказалось, что не работающий мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и угон автомобиля.

Сейчас в отношении угонщика возбуждено уголовное дело, пока что ему назначена подписка о невыезде.