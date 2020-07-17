В полицию Балашовского района поступил звонок с жалобой на местного жителя, который может быть причастен к незаконному обороту наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области.

Информация, полученная сотрудниками МВД, подтвердилась. На огороде 37-летнего ранее судимого мужчины сотрудники полиции обнаружили 164 куста, пробы с которых были направлены на экспертизу. В результате проведенного исследования стало понятно, что стебли являются частями наркосодержащего мака.

«Садовод» рассказал, что взращивал мак для изготовления наркотика с целью дальнейшего употребления.

По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.