В Саратове местный жить насмерть забил пенсионера, эту информацию сообщает пресс-служба городского следственного управления.

Вчера, 18 июня, на улице Буровая в Ленинском районе нашли тело 69-летнего пенсионера. Судебно-медицинская экспертиза дала заключение, что мужчину избили, сломали ребра и наносили удары в грудь. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого в совершении убийства, им оказался 30-летний мужчина ранее уже судим. На данный момент преступник находится в следственном изоляторе