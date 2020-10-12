Расследование уголовного дела в отношении 37-летнего рецидивиста из Саратова, обвиняемого в убийстве, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 11 июля мужчина пил спиртное у себя дома на Ипподромной улице в Саратове. 41-летняя сожительница раскритиковала его пристрастие к алкоголю, агрессию и беспочвенную ревность. Тот избил ее, обрил голову машинкой, ожег ее спину утюгом, порезал ножом спину и угрожал убийством. Та попросила вызвать медиков, на что услышала отказ. Тогда она сама позвонила в «скорую».

Злоумышленник пустил бригаду и ушел. Потерпевшую госпитализировали, согласно судебно-медицинской экспертизе ее здоровью причинен легкий вред.

12 июля гражданин встретил 32-летнего соседа, который пригласил его в гости. На застолье мужчины не сошлись во взглядах, гость начал бить руками оппонента по лицу, от чего тот упал. Тогда злоумышленник снял с себя ремень и начал душить соседа, но у него не получилось. Он схватил нож и не менее семи раз ударил его по лицу и шее, а потом ушел.

Соседи услышали звуки борьбы и вызвали полицейских. Те обнаружили потерпевшего без признаков жизни, а злоумышленник спал в подъезде того же дома.

Обвиняемый признал свою вину, его взяли под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.