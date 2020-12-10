Ранее судимый житель Советского района Саратовской области попался на ограблении продуктового магазина, сообщает пресс-служба региональ7ного управления внутренних дел.

В полицию обратился директор магазина из поселка Степное. Он рассказал, что неизвестный мужчина в торговом зале положил в корзину пять бутылок водки и бутылку вина и попытался пронести их мимо кассы.

Один из кассиров заметил это и побежал за нерадивым покупателем. Тогда правонарушитель выбежал из магазина прямо вместе с корзиной. Сумма ущерба составила 2,658 тысячи рублей.

Полицейским удалось задержать воришку. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель.