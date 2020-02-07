Ранее неоднократно судимый житель Саратова снял с шеи жены золотую цепочку и кулон, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

1 февраля в полицию обратилась 33-летняя жительница Фрунзенского района Саратова. Она рассказала, что ее бывший муж ударил ее и сорвал с ее шеи золотую цепочку с плетением «Бисмарк» весом три грамма с кулоном с иконой Матрены Московской весом четыре грамма, а также золотой кулон в виде ромба весом три грамма. Общая стоимость похищенного составила 27 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело и 5 февраля оперативники задержали подозреваемого — 35 летнего мужчину, ранее неоднократно судимого за кражи и нанесение телесных повреждений. Он признался в ограблении бывшей супруги. Сейчас мужчина находится в СИЗО.