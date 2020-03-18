В Саратове задержан вор продуктов, сообщает ГУ МВД.

Известно, что он ставил корзину с продовольствием на край пустующей кассы, оплачивал пакет и складывал в него добычу. Такую схему он провернул в нескольких сетевых магазинах. Общая сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.

Мужчину объявили в федеральный розыск, а чуть позже задержали во время его очередного похода в магазин. Оказалось, что у подозреваемого багаж судимостей. Сейчас на него завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.