Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу у 39-летнего местного жителя. Об этом сообщили в городском УМВД.

С 27 октября до 14:00 8 ноября неизвестные спилили навесной замок и сняли ворота с петель его гаража на улице Шехурдина.

Пропали ворота и инструменты на общую сумму в девять тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний безработный рецидивист.

Он признался, что сдал все в металлоприемку и выручил 3,3 тысячи рублей, которые потратил на себя.

На мужчину завели очередное уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.