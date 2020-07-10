Полиция Заводского района раскрыла кражу у двух 18-летних девушек, которые пили алкоголь с 23-летним рецидивистом. Об этом сообщили в городском УМВД.

Пятого июля в пять утра неизвестный избил одну у дома на проспекте Энтузиастов и отобрал телефон марки Nokia и электронную сигарету Iqos. Сумма ущерба составила четыре тысячи рублей.

С 1:30 до 5:30 в этот же день он взял гаджет этой же марки у второй девушки и перевел себе с ее карты четыре тысячи рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний житель поселка Красный Текстильщик. Он рассказал, что продал имущество первой девушки неизвестному за 1,5 тысячи рублей, а деньги потратил на себя.

На парня завели очередное уголовное дело.