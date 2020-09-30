Суд вынес приговор 26-летнему рецидивисту из Пензенской области за убийство человека. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что он с 22-летним жителем этого же региона подрабатывал разнорабочим и жил на съемной квартире в поселке Степное. 21 июня вечером они пошли к знакомым, младший из парней пошел домой. Когда старший вернулся, дверь ему открыли не сразу.

Это стало причиной конфликта, драка перешла из дома во двор. Старший из мужчин схватил нож и вонзил его обидчику в живот.

Тот попытался скрыться от агрессивного приятеля, но вскоре упал на землю. Его обнаружили прохожие, которые вызвали бригаду скорой помощи.

Та доставила его в больницу, но рана оказалась не совместимой с жизнью. Мужчина скончался через непродолжительное время из-за проникающего колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов, осложненным внутренним кровотечением.

Злоумышленник ушел и уснул под одним из балконов дома, где он жил. Там его обнаружили полицейские, орудие преступления было при мужчине.

Еще до начала следствия гражданин признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему дали 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.