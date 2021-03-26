Расследование уголовного дела в отношении 33-летнего рецидивиста, обвиняемого в покушении на убийство, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 26 ноября 2019 года 17-летний парень с девушкой и братом гулял во дворе дома на улице Маршала Василевского в Энгельсе. Вечером туда подъехал злоумышленник, ранее судимый за особо тяжкое преступление и его приятели. Будучи подшофе, он подошел к ребятам и стал предъявлять претензии из-за относительно громко игравшей накануне во дворе музыки. Парень стал объяснять ему, что он и его компания не имеет к этому инциденту никакого отношения. Такое поведение показалось злоумышленнику неприемлимым, поэтому он достал нож и ранил оппонента в лицо. Увидев кровь, парень попытался убежать, а мужчина ринулся за ним, угрожая убийством.

Потерпевшему удалось скрыться. Его доставили в больницу с резаной раной носа и переломом костей без смещения и резаной раной правой брови. Парню провели оперативное вмешательство, но его лицо осталось обезображено навсегда.

На мужчину завели уголовное дело, он признал вину в нанесении травм, но отметил, что убивать никого не собирался.

Гражданина взяли под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.