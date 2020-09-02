Расследование уголовного дела в отношении 25-летнего рецидивиста из Саратова, обвиняемого в убийстве, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По данным следствия, 28 мая 2020 года три пары собрались на даче в Татищевском районе, чтобы отпраздновать день рождения 36-летнего мужчины. Ближе к вечеру пьяный парень решил сесть за руль и уехать домой. Хозяйка дачи вместе со своим мужчиной пытались отговорить его от этого. А именинник с женой и сожительница рецидивиста на такси уехали домой.
Узнав это, злоумышленник впал в ярость, он добрался до дома на улице Благодарова в Саратове и увидел у подъезда своего дома именинника с женой — его соседей. Мужчина разозлился, вынул из багажника своего автомобиля биту и несколько раз ударил его по голове. Когда тот упал, рецидивист еще несколько раз стукнул свою жертву и ушел.
Супруга пострадавшего вызвала мужу бригаду скорой помощи. Прибывшие медики госпитализировали гражданина в больницу в бессознательном состоянии. Благодаря своевременно оказанной помощи он остался жив.
Злоумышленник признал, что бил соседа, но заявил, что только оборонялся и никого не хотел убивать.
Мужчину взяли под стражу, уголовное дело в отношении него направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.