Расследование уголовного дела в отношении 25-летнего рецидивиста из Саратова, обвиняемого в убийстве, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 28 мая 2020 года три пары собрались на даче в Татищевском районе, чтобы отпраздновать день рождения 36-летнего мужчины. Ближе к вечеру пьяный парень решил сесть за руль и уехать домой. Хозяйка дачи вместе со своим мужчиной пытались отговорить его от этого. А именинник с женой и сожительница рецидивиста на такси уехали домой.

Узнав это, злоумышленник впал в ярость, он добрался до дома на улице Благодарова в Саратове и увидел у подъезда своего дома именинника с женой — его соседей. Мужчина разозлился, вынул из багажника своего автомобиля биту и несколько раз ударил его по голове. Когда тот упал, рецидивист еще несколько раз стукнул свою жертву и ушел.

Супруга пострадавшего вызвала мужу бригаду скорой помощи. Прибывшие медики госпитализировали гражданина в больницу в бессознательном состоянии. Благодаря своевременно оказанной помощи он остался жив.

Злоумышленник признал, что бил соседа, но заявил, что только оборонялся и никого не хотел убивать.

Мужчину взяли под стражу, уголовное дело в отношении него направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.