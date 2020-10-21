Расследование уголовного дела в отношении 33-летнего рецидивиста из Саратова, обвиняемого в разврате несовершеннолетней, подошло к концу, Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия вечером в июле 2020 года пьяный мужчина находился во дворе одного из домов. Он решил починить телефон и пошел в подъезд дома, где проживал его знакомый со своей семьей.

На лестнице он встретил 14-летнюю дочь своего приятеля, попросил вынести иголку для извлечения сим-карты из телефона. Та сделала все, что он хотел.

В подъезде никого не было и потому злоумышленник совершил разврат в отношении ребенка. Девочка рассказала обо всем родителям, те обратились к правоохранителям.

Следователи наладили психологический контакт с девочкой, выяснили все обстоятельства произошедшего.

Под давлением собранных доказательств обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.