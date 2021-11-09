Преступнику срочно понадобились деньги на алкоголь.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, ранее судимый 47-летний житель Лысогорского района обвиняется в разбойном нападении и убийстве пожилого односельчанина.

Днем 13 апреля 2021 года пьяный житель села Невежкино Лысогорского района взял нож и пошел требовать денег на покупку спиртного к 91-летнему односельчанину.

Когда пенсионер отказал мужчине, тот набросился на него с кулаками.

Старику не удалось спрятаться в доме от озверевшего знакомого. Тот догнал его и всадил в несчастного не менее 15 ударов ножом в разные части тела.

Когда пенсионер перестал подавать признаки жизни, убийца вытащил из его окровавленной рубашки 10 000 рублей и только после этого покинул дом.

Убитого нашел на следующий день пришедший навестить пенсионера соцработник.

Задержанный рецидивист сознался в убийстве, но грабеж так и не признал.