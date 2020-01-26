Житель Заводского района Саратова, хорошо известный полицейским по многим уголовным делам, подозревается в краже кошелька из сумки продавца магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

24 января в полицию обратилась продавец магазина на Барнаульской. Женщина рассказала, что у нее из сумки, оставленной в подсобке, пропал кошелек с пятью тысячами рублей. Было возбуждено уголовное дело и задержан подозреваемый — 31-летний безработный.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи скупку краденного и изнасилования. Свою криминальную карьеру он начал в 2050 году, когда ему самому едва исполнилось 17 лет. В краже кошелька он признался и был отпущен под подписку о невыезде.