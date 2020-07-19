Полиция Ленинского района раскрыла угон у 24-летнего местного жителя. Об этом сообщили в городском УМВД.

В период с 16:00 12 июля до 7:00 13 июля кто-то уехал на его ВАЗ-2107 2003 года выпуска бордового цвета, который был в неисправном состоянии.

Машину стоимостью 20 тысяч рублей обнаружили 13 июля в 16:15 у дома на Международной улице. В ней не было аккумулятора и магнитолы, ее вернули мужчине.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 49-летний рецидивист, который во всем признался.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.