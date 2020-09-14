В Энгельсском районе раскрыли кражу зеленого велосипеда Stels, сообщают ГУ МВД по Саратовской области.

Полицейским 39-летняя женщина сообщила, что днем 2 сентября с территории завода на улице Фридриха Энгельса в городе Энгельс украли зеленый Stels за 13,8 тысячи рублей. Проблема в том, что двухколесный транспорт, стоящий на территории завода, не был пристегнут.

Через 10 дней, 12 сентября, сотрудники полиции поймали 29-летнего подозреваемого, который совсем недавно отсидел за грабеж. Только похищенный велосипед изъять у мужчины не удалось, так как он продал его неизвестному.