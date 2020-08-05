Вчера, 4 августа, сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Накануне в правоохранительные органы обратилась сотрудница заведения быстрого питания, которая сообщила о краже ее сотового телефона стоимостью 10 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали на пересечении улиц Астраханская и Советская по ориентировкам заявительницы. Им оказался 33-летний гражданин, который более 10 раз привлекался к уголовной ответственности. В отношении мужчины возбуждено очередное уголовное дело.