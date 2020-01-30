На 32-летнего местного жителя завели уголовное дело по факту разбойного нападения. Об этом сообщает прокуратура области.

21 января в Волжском районе 32-летний уголовник напал на родную 78-летнюю бабушку ради полутора тысяч рублей. Мужчина пригрозил ей расправой, направив в сторону старушки пистолет, и забрал у нее деньги.

Сейчас на рецидивиста завели дело. Специалисты проводят проверку для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, 28 ноября в Кировском районе произошел подобный случай. 82-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что ее внук похитил семь тысяч, угрожая ей убийством.