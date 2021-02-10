Полиция раскрыла кражу норковой шубы из ТЦ Саратовского района. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Потерпевшая оставила верхнюю одежду в раздевалке, а сама пошла кататься на аттракционах с ребенком. Камера видеонаблюдения запечатлела, как молодой человек надел на себя белую верхнюю одежду, наверх свою куртку и ушел.

Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого похитителя, им оказался 27-летний рецидивист. У него изъяли похищенное.

На мужчину завели уголовное дело.