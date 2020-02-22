Ранее неоднократно судимый мужчина проник в салон по ремонту мобильных телефонов на улице Вавилова во Фрунзенском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Днем, неизвестный, разбив стекло, проник в магазин откуда похитил 20 мобильных телефонов, предназначенных к ремонту. Общая стоимость похищенного составила 50 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело и оперативники «по горячим следам» задержали 39-летнего ранее неоднократно судимого мужчин. При обыске в его квартире были найдены все похищенные мобильники.

Сейчас решается вопрос об аресте рецидивиста. Ведется следствие.