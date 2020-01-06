За три недели до Нового года рецидивист из Саратова украл из магазина в Солнечном два детских подарка, сообщает пресс-службу регионального управления внутренних дел.

9 декабря прошлого года в полицию обратился администратор магазина, пожаловавшийся на пропажу из торгового зала двух детских подарков на 1,51 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело и 5 января полицейские задержали 39-летнего мужчину, ранее судимого за разбой, хранение наркотиков и кражу. Он признался в похищении новогодних сюрпризов.