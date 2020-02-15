Полицейский Волжского района поймали денежного вора.

В День всех влюбленных в 8:00 54-летняя саратовчанка заявила,что стала жертвой квартирной кражи. Накануне, во время ее отсутствия, кто-то проник к ней в квартиру на улице Загорная и украл из шкафа 75 тысяч рублей и 800 долларов США.

Подозрение пало на 29-летнего опытного рецидивиста, который сидел за кражи, применение насилия к силовику и ряд других преступлений.

На допросе он признался в содеянном и добавил, что деньги уже потратил. Сейчас на мужчину завели очередное уголовное дело и запретили уезжать из города.