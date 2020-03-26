Полицейские раскрыли кражу в Волжском районе, сообщает ГУ МВД.

45-летняя женщина заявила, что во время отсутствия из ее строящегося дома украли восемь пластиковых окон за 100 тысяч рублей. А 46-летний мужчина добавил, что пропали строительные леса, ворота гаража и девять отопительных батарей на сумма 25 тысяч рублей.

Под подозрение попал 40-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим.На допросе он признался в преступлении и уточнил, что часть похищенного сдал в пункт приема. Сейчас на него завели уголовное дело и запретили уезжать из города.