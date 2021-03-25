Полицейские раскрыли кражу кошелька в Саратове. Об этом сообщили в городском УМВД.

Жительница поселка Солнечный обратилась к правоохранителям. Она сообщила, что 22 марта отвлеклась у пункта ремонта телефонов, а сумку оставила без присмотра. Злоумышленник унес оттуда золотой браслет, банковские карты, десять тысяч рублей, 700 евро и два доллара.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 48-летний рецидивист. Рубли он успел потратить, а остальное полицейские изъяли и вернули владелице. Задержанного отпустили под подписку о невыезде.